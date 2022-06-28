Два ярких канадца перейдут в «Динамо»

Топ-сделки в лиге обязательно будут.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно. Многие топ-сделки уже состоялись, однако занимательных трансферов всё равно хватает. И, что самое главное, впереди ещё прилично обменов и подписаний контрактов. Рассказываем вам о главных слухах и инсайдах на сегодняшний день.

Видео дня

Уил и О'Делл перейдут в московское «Динамо»

В скором времени московское «Динамо» объявит сразу о двух трансферах. Состав московского клуба пополнят два канадца – нападающие Джордан Уил и Эрик О'Делл. Эрик, напомним, покинул московский клуб после серии плей-офф с «Северсталью», но теперь решил вернуться обратно. На точке вбрасывания этот канадец очень хорош.

В свою очередь, Джордан Уил пополнит ряды бело-голубых через обмен с «Ак Барсом». По нашей информации, форвард после официального проведения сделки заключит двухлетнее соглашение с московским клубом. Конечно, подписание контрактов с такими легионерами станет усилением для команды Алексея Кудашова.

Найт мог оказаться в «Металлурге», а Буше — в минском «Динамо»

Корбан Найт переподписал контракт с «Авангардом» на два сезона, это серьёзный шаг менеджмента омичей. Помимо Найта, в омский клуб вернулся Рид Буше. Таким образом, воссоединилась чемпионская связка «Авангарда», внёсшая большой вклад в памятный триумфальный успех «ястребов». Очень хорошо, что в КХЛ будут выступать такие легионеры, как Найт и Буше, потому что эти парни значительно поднимут уровень Континентальной лиги и добавят ей мастерства. Такими сильными иностранцами не разбрасываются. Кстати, на Рида всерьёз претендовало минское «Динамо», но «Авангард» был сильно заинтересован в Найте, взяв ему в атакующую связку партнёра и друга в лице Буше.

Что касается Корбана, то к нему проявляли интерес и другие топ-команды КХЛ, в числе которых «Салават Юлаев» и «Металлург». «Магнитка» предлагала канадцу отличные условия, но нападающий выбрал систему и клуб, в котором он уже прекрасно со всем знаком.

Чемпионат.ком

Дронов всерьёз намерен попробовать себя в НХЛ

В «Металлурге» очень хотят оставить в своих рядах защитника Григория Дронова, однако сам хоккеист уже уведомил руководство команды о том, что намерен продолжить карьеру в НХЛ. За океаном интересы Дронова представляет известный агент Пол Теофанос, задача которого – рассказывать всем без исключения российским хоккеистам сказки про «светлое будущее» в лучшей лиге мира. На самом же деле задача у Теофаноса только одна – максимально заработать и набить свой карман. А Дронову, конечно, нужно оставаться в России. Заиграть в НХЛ у него почти наверняка не получится, а в «Магнитке» у сильного и опытного тренера Ильи Воробьёва он будет на ведущих ролях.

«Куньлунь» начнёт комплектовать состав в июле

Если вы заметили, то по-прежнему молчалив на трансферном рынке «Куньлунь», который перевели из Восточной конференции в Западную. Когда же китайский клуб начнёт комплектовать свой состав и объявит новый тренерский штаб? По нашей информации, 17 июля у сотрудников клуба состоится общее собрание, а постепенное формирование состава начнётся с начала июля. Всё дело в том, что на тех игроков, которые нужны «драконам», спроса в других клубах нет. Точно так же и самому «Куньлуню» без надобности игроки других клубов. Поэтому состав будет формироваться скопом. Главное – визы, прилёты и прочие организационные моменты. Подписать контракт при уже достигнутой договорённости гораздо проще.

Чемпионат.ком

ХК «Сочи» ищет обмен Колготину

Нападающий Дмитрий Колготин в ближайшее время может покинуть южный клуб. «Леопарды» ищут варианты и хотят поменять хоккеиста в другую команду на денежную компенсацию, чтобы немного разгрузить платёжную ведомость, ведь в скором времени в команду придут защитник Морроу и нападающий Алтыбармакян. А Иванюженков уже пришёл.

У Шумакова есть несколько вариантов в КХЛ, но в «Салавате» его ждать не стоит