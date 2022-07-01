Скандал в Латвии из-за КХЛ: Индрашис стал предателем нации

Сыгравшему почти 150 матчей за национальную команду форварду не простили вольнодумства и решения остаться в России.

Фото: ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU

В это межсезонье каждое подписание клубом КХЛ иностранного игрока рассматривается сквозь призму политической ситуации. Нетрудно заметить, что сейчас в Россию более-менее охотно едут играть исключительно североамериканские хоккеисты и представители Словакии, тогда как финны, шведы и другие игроки не спешат заключать новые контракты. Всё дело в том, какую позицию в данном вопросе занимают местные национальные федерации. Многим игрокам напрямую угрожают отлучением от сборных, если они будут продолжать играть в КХЛ.

Видео дня

Некоторым же федерациям даже нет смысла принимать самостоятельные решения, так как за них всё уже решили на более высоком уровне. Правительство Латвии ещё в конце апреля приняло резонансное решение, запрещающее их спортсменам, клубам и тренерам участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Беларуси.

В постановлении сейма подчёркивалось, что гражданам Латвии запрещается участвовать в национальных чемпионатах и розыгрышах Кубков России и Беларуси, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из двух упомянутых стран. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими агентами.

Одним из самых пострадавших игроков от решения латвийского сейма стал 31-летний нападающий Микс Индрашис, выступавший в КХЛ на протяжении последних 10 сезонов и успевший за это время стать одним из главных старожилов лиги. Долгое время латвийский форвард защищал цвета родного рижского «Динамо», после чего успел поиграть за московское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал». Постепенно статистика Индрашиса в КХЛ шла на спад, и последний сезон получился одним из самых неудачных за всю его карьеру.

После непопадания приморского клуба в плей-офф Микс отправился покорять Швейцарию, но, в отличие от многих других иностранцев, смена обстановки не сказалась на его игре в лучшую сторону. Ноль голов в 11 матчах не поспособствовали продолжению сотрудничества. А вот и интерес в России к опытному форварду, несмотря на неудачный прошлый сезон, всё равно остался. В услугах нападающего были заинтересованы несколько команд, но долгое время Микс не хотел нарушать постановление сейма.

«Какая ситуация с Миксом? А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им на днях запретили работать в России. Индрашис — законопослушный гражданин», — говорили представители хоккеиста в интервью «Чемпионату».

По всей видимости, в течение последних двух месяцев Микс пытался найти варианты трудоустройства в Европе, но адекватного предложения для себя он так и не получил. И в конце июня стало известно о решении Индрашиса остаться в России и заключить годичный контракт со «Спартаком». Вряд ли участник девяти чемпионатов мира, двух Олимпиад, отыгравший почти 150 матчей за национальную команду, подозревал в этот момент, что в одночасье становится едва ли не главным предателем Латвии.

«Нападающий сборной Латвии (надеюсь, уже бывший) Микс Индрашис подписал контракт со «Спартаком». Огромное разочарование лично для меня. Делай, что хочешь, и играй, где хочешь, но ехать в Россию и служить их пропаганде? Это следующий уровень. Излишне говорить о

Надеюсь, новый закон будет применяться к этому человеку, если контракт будет расторгнут в течение сезона или перед чемпионатом мира. Надеюсь, всё проработано так, что Федерация хоккея Латвии и игрок не смогут найти способ обойти это», — написал журналист Алвис Калниньш.

«Первый тест на IQ – провален», — написал в социальных сетях журналист Ульвис Броже.

«Как же он смог докатиться до такого?» — вопрошает ещё один журналист, выкладывая фотографию Индрашиса на фоне флага Латвии, словно Микс действительно совершил какое-то невероятное предательство и отрёкся от родной страны, подписав контракт со «Спартаком».

Если представители официальных медиа ещё старались держать себя в руках, то их подписчики в комментариях себя не сдерживали.

«ЛХФ необходимо срочно подготовить пресс-релиз о том, что этот хоккеист никогда не будет включен ни в одну национальную команду и никогда не сможет заниматься хоккейной деятельностью в Латвии».

«Перефразировал старый анекдот. Когда бог дал спортсменам разум, у Микса была тренировка».

«Постарайтесь не расторгнуть его контракт через четыре месяца, как это сделали его последние четыре команды! Держите его в России. Микс застелил постель, пусть в ней и спит».

«Всяческое отсутствие моральных принципов и позвоночника. Неужели желание побеждать в спорте затмевает разум? Подписался бы тогда с «Барысом».

«Отныне он не игрок сборной Латвии и больше никогда им не будет».

Именно такой (и в этом материале приведены только цензурные выражения) была реакция рядовых латвийских читателей на карьерное решение игрока, в течение 10 лет приезжавшего в национальную команду на каждый международный турнир. Столь острая ситуация не могла остаться незамеченной и в Федерации хоккея Латвии.

«Эта новость стала для меня довольно неожиданной, как и для всех остальных, но было бы слишком рано давать более развёрнутые комментарии. В течение вчерашнего дня возможности дозвониться до Микса, чтобы узнать реальную ситуацию, не было. Если факт подписания контракта повлечёт за собой реальные действия, Микса точно не будут приглашать в сборную Латвии. Сейчас изменения, принятые в законе о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это правило, поэтому на данный момент это решение без конечной даты», – заявил генеральный секретарь национальной федерации Робертс Плужейс.