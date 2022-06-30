В США принижают Малкина: хоккеист может уйти из «Питтсбурга»

«Он набирал в среднем по очку за матч [в завершившемся регулярном чемпионате – «Чемпионат»]. Но знаете ли вы, что в прошлом сезоне 44 игрока НХЛ набирали хотя бы один балл за встречу? Это не так сложно, как раньше. Это сделали даже трое защитников. Не будем увлекаться.



Помните сезон-2011/2012, когда Малкин стал MVP? Да, это было давно. Это был первый президентский срок Барака Обамы. С тех пор Малкин всего лишь один раз сыграл 70 и более матчей за сезон. Конечно, в этой подборке было три укороченных сезона. И тем не менее – за семь сезонов, которые с тех пор были сыграны полностью, он лишь однажды достиг отметки в 70 матчей. За это время он пропустил 185 поединков из-за травм – а это почти два с половиной сезона. На его здоровье нельзя положиться. А теперь он ещё и постарел.



Это правда, что его колену должно становиться тем лучше, чем больше времени пройдёт после операции. Также правда в том, что 31 июля ему исполнится 36 лет. Вы видели, как он играл в этом сезоне? Он выглядел довольно медленным, а НХЛ продолжает становиться быстрее. Как Малкин с такой скоростью собирается помочь «Пингвинз» выиграть ещё один Кубок? Думаете, сейчас он будет поспевать за «Колорадо»? Или через год? Или в 2025 году?»