Дацюк завершает карьеру

«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — заявил 43-летний хоккеист в ходе прощального матча Александра Семина.