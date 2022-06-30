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29 минут назад

Дацюк завершает карьеру: «Все логично, все понимают, просто я еще не объявил»

Sports.ruиещё 3

Павел Дацюк признался, что завершает карьеру хоккеиста.

Дацюк завершает карьеру
Фото: Sports.ruSports.ru

«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — заявил 43-летний хоккеист в ходе прощального матча Александра Семина.

С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист».

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Дацюк пропустил сезон-2021/22.

Хоккей,Павел Дацюк,СКА,
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