Дацюк сообщил о продолжении профессиональной карьеры

«Есть ли шанс, что в следующем сезоне буду играть? В хоккей буду играть, за «Автомобилист» вряд ли. Завершил ли я карьеру? Вы мне не звоните, не пишете — вот и не объявляю. Сейчас такой речи, как у Сёмина, у меня нет», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.