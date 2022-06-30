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1 час назад

В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание баскетболистки

News.ru

Журналист Кит Олберманн в своем Twitter оставил комментарий под постом с роликом корреспондента ESPN, в котором предложил арестовать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Ранее американскую баскетболистку обвинили в контрабанде наркотических средств и арестовали в Москве.

В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание баскетболистки
Фото: Станислав Красильников/ТАСССтанислав Красильников/ТАСС

Все просто, арестуйте Овечкина, — написал Олберманн.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали.

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Ранее болельщики в США выразили свое недовольство участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Американцы призвали запретить спортсмену въезд в страну и ввести против него санкции. Некоторые в комментариях к посту Twitter-аккаунта Sportsnet призвали выдать Овечкину «билет в Сибирь».

Хоккей,Бриттни Грайнер,Динамо,
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