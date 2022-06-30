В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание баскетболистки

Журналист Кит Олберманн в своем Twitter оставил комментарий под постом с роликом корреспондента ESPN, в котором предложил арестовать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Ранее американскую баскетболистку обвинили в контрабанде наркотических средств и арестовали в Москве.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Все просто, арестуйте Овечкина, — написал Олберманн.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали.