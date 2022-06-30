Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету la Repubblica.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

У президента Финляндии спросили о фотографии, на которой запечатлено, как Ниинисте играет в хоккей с Путиным. По его словам, это был 2012 год, его первый визит в Россию.

"Нет, я бы больше не сыграл", - рассказал Ниинисте.

Говоря о переменах "за 10 лет" и превратился ли Путин за это время из "партнера" во "врага", Ниинисте заявил, что "не назвал бы Путина партнером".

"Разделяя эту длинную границу, мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать", - рассказал Ниинисте.