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2 часа назад

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что больше не станет играть в хоккей с Путиным

Газета.Ruиещё 6

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету la Repubblica.

Владимир Путин
Фото: kremlin.rukremlin.ru

У президента Финляндии спросили о фотографии, на которой запечатлено, как Ниинисте играет в хоккей с Путиным. По его словам, это был 2012 год, его первый визит в Россию.

"Нет, я бы больше не сыграл", - рассказал Ниинисте.

Говоря о переменах "за 10 лет" и превратился ли Путин за это время из "партнера" во "врага", Ниинисте заявил, что "не назвал бы Путина партнером".

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"Разделяя эту длинную границу, мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать", - рассказал Ниинисте.

Ранее Путин на встрече с олимпийцами рассказал о своих навыках игры в хоккей. Один из спортсменов отметил, что видел, как глава государства хорошо играет в хоккей, на что президент иронично ответил: "Передвигаюсь". Тут же олимпиец сделал ему комплимент, сказав, что тот очень хорошо стоит на коньках. После чего глава государства смеясь подтвердил слова собеседника: "Стою хорошо".

Хоккей,Владимир Путин,
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