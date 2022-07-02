В НХЛ заявили, что следят за ситуацией с российским вратарем Федотовым

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осведомлено о ситуации с российским голкипером "Филадельфии Флайерз" Иваном Федотовым и следит за ее развитием. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вчера, 1 июля, стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

"Да, мы осведомлены о ситуации с Федотовым. Мы следим за этим", - приводит слова Дэйли ТАСС.

25-летний голкипер, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В составе национальной команды Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр - 2022 в Пекине.