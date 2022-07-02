Болельщики признали сейв Сорокина лучшим в сезоне НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором лучшего спасения в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги по мнению болельщиков – голосование проходило в рамках NHL Fan Choice-2022.

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В марте во время гостевого матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» Сорокин дотянулся до шайбы клюшкой и не позволил забить российскому форварду соперника Артемию Панарину.

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Сорокин в сезоне-2021/2022 одержал 26 побед в 52 матчах и провёл семь игр «на ноль». Он стал вторым в лиге по проценту отражённых бросков (92,5%) и в среднем пропускал 2,40 шайбы за игру.