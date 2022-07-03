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1 час назад

Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером сборной России Федотовым

Газета.Ruиещё 12

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не стал комментировать задержание вратаря сборной России Ивана Федотова.

Овечкин отказался комментировать ситуацию с вратарем Федотовым
Фото: twitter.com/CapitalsPRtwitter.com/CapitalsPR

"Не хочу ли поговорить про Федотова? Нет, а зачем?" — приводит слова Овечкина Telegram-канал "Инсайды от Карпа".

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

3 июля адвокат Федотова Алексей Пономарев заявил, что его клиент покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга и был вывезен в Североморск (Мурманская область).

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). 7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Ранее на эту тему высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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