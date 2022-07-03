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39 минут назад

Клубы НХЛ испугались невозвращения россиян в лигу

Елена Прошина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клубы обеспокоены тем, что российские игроки могут не вернуться в лигу к началу предстоящего сезона, сообщает РИА Новости.

Клубы НХЛ испугались невозвращения россиян в лигу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство клубов предлагали провести россиянам предсезонную подготовку за пределами РФ, беспокоясь, что местные власти могут помешать хоккеистам вернуться в свои команды НХЛ. Один из агентов, представляющий интересы ряда российских спортсменов, предложил своим клиентам не возвращаться домой.

Кроме того, ещё одна проблема может быть связана с тем, что в прошедшем сезоне некоторые европейцы, в том числе и россияне, из-за эпидемии COVID-19 получили право играть в НХЛ без рабочих виз.

В настоящий момент консульство США в Москве не выдает визы, также из-за большой загруженности стало труднее получить визы в европейских странах. В связи с этим представители команд надеются, что исключение будет продлено на сезон-2022/23.

Команды ожидают получить больше указаний от лиги во время предстоящей недели драфта, которая пройдет в Монреале. Ожидается, что юристы НХЛ, отвечающие за вопросы иммиграции, проведут встречи с представителями клубов.

Хоккей,
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