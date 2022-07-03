Хоккеиста Ивана Федотова отправили в Североморск

Обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею вратарь Иван Федотов покинул госпиталь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.
"Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет", - сказал Пономарев.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. Как сообщал Пономарев ТАСС, хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь.
7 мая клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Соглашение с ЦСКА у вратаря истекло в конце апреля.