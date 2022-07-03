Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Задержанного вратаря Федотова ночью вывезли в Североморск

Илья Родин

Адвокат Алексей Пономарев заявил, что его подзащитного, вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, ночью забрали из госпиталя и, предположительно, направили в Североморск. Об этом пишет РИА «Новости».

Задержанного вратаря Федотова ночью вывезли в Североморск
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в пятницу, 1 июля, сотрудники военкомата задержали Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. По данным агентства, за уклонение от призыва на военную службу ему может грозить до двух лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ).

После задержания спортсмена доставили в военкомат. Там ему стало плохо, у него «на фоне стресса обострился гастрит». На скорой помощи хоккеиста доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем отвезли на обследование в военно-медицинскую академию, далее - в военно-морской госпиталь, сообщает «Спорт-экспресс».

Голкиперу сборной России грозит до двух лет лишения свободы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее раскритиковал поведение Ивана Федотова. Он подчеркнул, что хоккеист играл за ЦСКА и вполне мог решить проблему с военным билетом. В частности, он мог бы год выступать за армейцев, будучи военнослужащим.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители