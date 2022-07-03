Задержанного вратаря Федотова ночью вывезли в Североморск

Адвокат Алексей Пономарев заявил, что его подзащитного, вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, ночью забрали из госпиталя и, предположительно, направили в Североморск. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в пятницу, 1 июля, сотрудники военкомата задержали Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. По данным агентства, за уклонение от призыва на военную службу ему может грозить до двух лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ).

После задержания спортсмена доставили в военкомат. Там ему стало плохо, у него «на фоне стресса обострился гастрит». На скорой помощи хоккеиста доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем отвезли на обследование в военно-медицинскую академию, далее - в военно-морской госпиталь, сообщает «Спорт-экспресс».