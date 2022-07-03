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1 час назад

Чемпион мира высказался о задержании хоккеиста Федотова

Lenta.ruиещё 2

Ситуация с задержанием российского хоккеиста Иваном Федотовым должна стать уроком для молодых игроков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал чемпион мира 1993 года Игорь Варицкий.

Чемпион мира высказался о задержании хоккеиста Федотова
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что каждый игрок должен сам следить за своей судьбой, устраивать ее и заниматься этим вопросом. Каждый должен включать голову», — заявил Варицкий.

По его мнению, ситуация с Федотовым должна стать знаком для всех молодых игроков.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял ЦСКА.

Хоккей,Иван Федотов,Игорь Варицкий,Алексей Пономарев,
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