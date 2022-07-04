«Это стало ударом». «Тампа» избавилась от американца ради русского лидера

Место Райана Макдоны во второй паре должен занять Михаил Сергачёв.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Межсезонье – время непростых решений для каждого клуба, и «Тампе» пришлось резать по-живому, пойдя на довольно неожиданный шаг. Они обменяли одного из своих самых опытных и надёжных защитников.

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Райан Макдона провёл в «Тампе» четыре с лишним года, внёс огромный вклад в два Кубка Стэнли. Этот плей-офф он доигрывал с травмой пальца, но всё равно был лучшим в лиге по количеству блокированных бросков (69) и вторым по среднему игровому времени в команде (22.26) после Виктора Хедмана.

Уже спустя три дня после завершения финала Кубка Стэнли Макдоне позвонил генеральный менеджер клуба Жюльен БрисБуа и попросил снять запрет на обмен.

«Я просил Макдону снять запрет без радости, но в текущей ситуации с контрактами он оказался лишним. Макдона – потрясающий человек и великолепный хоккеист, один из лучших защитников НХЛ. Он много выигрывал и сильно помогал нам выигрывать. Если бы не было плоского потолка зарплат, я бы никогда не стал просить его снять запрет на обмен, а наоборот, был бы в экстазе от того, что он у нас на контракте ещё на четыре года», — сказал БрисБуа.

Для Макдоны этот разговор был как снег на голову.

«Райан был ошеломлён, потребовалось несколько дней, чтобы всё осознать. Это тяжело. Он был здесь четыре года, выиграл два Кубка, играл в трёх финалах подряд. И внезапно тебе говорят – ты не вернёшься, это решение продиктовано бизнесом, мы не можем тебя оставить. Тяжело такое принять. Это стало ударом. Понадобилось пару дней, чтобы понять, что делать. Бороться и пытаться найти способ остаться? Он этого хотел. Но, реально оценивая ситуацию, этого не произошло. Это был не его выбор, однако, учитывая все обстоятельства, мы нашли для него хорошее место», — заявил агент защитника Бен Хэнкинсон.

Интерес к Макдоне был серьёзный, и в итоге остановились на варианте с «Нэшвиллом». «Было нелегко согласиться уйти, но мне нравится, что есть у «Нэшвилла». Возможно, нет худа без добра», — сказал Макдона.

Теперь у «Тампы» освободилось $ 6,75 млн под потолком зарплат, а если учесть, что контракт выменянного из «Предаторз» Филиппа Майерса выкупать не планируют, то $ 4,5 млн. В общей сложности сейчас свободно почти $ 6 млн, и руководство «Тампы» будет делать всё, чтобы сохранить остальных ключевых игроков, в частности, Ондржея Палата и Яна Рутту, с которыми БрисБуа планирует начать переговоры в ближайшее время. «Тампа» также может рассчитывать на то, что игроки согласятся на скидку, чтобы остаться в команде, которая каждый год борется за чемпионство.

Вопрос с Макдоной решался с оглядкой в том числе и на сезон-2023/2024, когда закончатся контракты молодых Михаила Сергачёва и Эрика Чернака. Это два молодых защитника, которые уже в следующем сезоне должны будут взять на себя бóльшую роль. Заменить Макдону будет непросто, но одно болезненное решение даёт «молниям» возможность действовать без серьёзной перекройки состава, опираясь на собственных игроков, готовых выйти на следующий уровень. Российский защитник последние годы играл по большей части в третьей паре обороны, а теперь, вероятно, сможет взять на себя обязанности Макдоны во второй паре.