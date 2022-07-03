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25 минут назад

Хоккеист Федотов, предположительно, будет служить на Новой Земле

ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Раскрыто местонахождение хоккеиста Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. В военкомате хоккеисту стало плохо, он был отправлен в госпиталь, в воскресенье адвокат голкипера Алексей Пономарев сообщил ТАСС, что хоккеист покинул медучреждение.

В Госдуме оценили задержание хоккеиста Федотова

"Иван Федотов находится уже в Североморске для прохождения воинской службы. Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане", - рассказал источник.

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" объявил о подписании с Федотовым годичного контракта. Соглашение с ЦСКА у вратаря истекло в конце апреля.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Госдума,
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