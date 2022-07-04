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50 минут назад

«Фонтанка»: голкипер Федотов пробудет в Северодвинске до сентября

Газета.Ru

Российский голкипер Иван Федотов пробудет в городе Северодвинске, который находится в Архангельской области, до сентября 2022 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Голкипер Федотов пробудет в Северодвинске до сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что вратарь находится в воинской части номер 59075 в Северодвинске, где располагается учебный центр ВМФ России. Там Федотов будет находиться до сентября, после чего будет решено, где он продолжит службу.

Центр занимается подготовкой матросов по военно-учетным специальностям. Обучение длится пять месяцев, после чего матросов отправляют служить на боевые корабли российского флота.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В мае Федотов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги — «Филадельфией Флайерз».

В составе национальной команды Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал информацию, согласно которой российский голкипер Иван Федотов доставлен в Североморск и должен будет пройти воинскую службу на архипелаге Новая Земля.

Хоккей,Иван Федотов,Дмитрий Губерниев,
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