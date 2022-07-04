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57 минут назад

Появились фото российского голкипера из воинской части

Секрет Фирмы

Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов, принудительно отправленный на срочную службу в армии, находится в воинской части в Северодвинске. Там располагается учебный центр ВМФ России, сообщил «Спорт-Экспресс». Издание опубликовало фотографии хоккеиста, сделанные, как сообщается, в этой части. 25-летнего спортсмена задержали в Петербурге 1 июля.

Появились фото Федотова из воинской части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тот день, по данным «Фонтанки», оперативники устроили засаду возле двух квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», около которого и задержали спортсмена. После этого в сопровождении полиции Федотова отвезли в военкомат. Там хоккеисту стало плохо, он оказался в больнице. 2 июля, по словам адвоката Федотова, его подзащитного увезли — «ориентировочно, в Североморск».

7 мая американский клуб «Филадельфия» объявил о подписании контракта с Федотовым сроком на 1 год. Соглашение с ЦСКА у голкипера истекло в конце апреля.

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Источники СМИ связывали задержание спортсмена и принудительную отправку в армию с недовольством в руководстве ЦСКА решением Федотова играть в НХЛ.

Хоккей,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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