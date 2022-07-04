Появились фото Федотова из воинской части

Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов, принудительно отправленный на срочную службу в армии, находится в воинской части в Северодвинске. Там располагается учебный центр ВМФ России, сообщил «Спорт-Экспресс». Издание опубликовало фотографии хоккеиста, сделанные, как сообщается, в этой части. 25-летнего спортсмена задержали в Петербурге 1 июля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В тот день, по данным «Фонтанки», оперативники устроили засаду возле двух квартир и спорткомплекса «Арена-Купчино», около которого и задержали спортсмена. После этого в сопровождении полиции Федотова отвезли в военкомат. Там хоккеисту стало плохо, он оказался в больнице. 2 июля, по словам адвоката Федотова, его подзащитного увезли — «ориентировочно, в Североморск».

7 мая американский клуб «Филадельфия» объявил о подписании контракта с Федотовым сроком на 1 год. Соглашение с ЦСКА у голкипера истекло в конце апреля.