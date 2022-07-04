Названа причина проблем хоккеиста Федотова со службой в армии

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями», — заявил источник. По его словам, такой порядок не устроил Федотова, из-за чего он поругался с армейцами.