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1 час назад

В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста сборной России в армию

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональные комментарии про призыв в армию хоккеиста Ивана Федотова неуместны. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что в России предусмотрена воинская обязанность, а по конкретному случаю за комментарием нужно обращаться в министерство обороны.

В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста сборной России в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны, существуют определенные поводы для отсрочек, режимы проведения службы, в том числе для спортсменов и так далее и тому подобное. Поэтому эмоциональные какие-то-то рассуждения тут вряд ли уместны», — сказал Песков.

Напомним, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата. Голкиперу сборной России грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ – уклонение от призыва на военную службу.

Адвокат Федотова Алексей Пономарев заявлял, что его подзащитного направляют, предположительно, в Североморск, однако связи с ним нет.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Дмитрий Песков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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