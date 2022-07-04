В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста сборной России в армию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональные комментарии про призыв в армию хоккеиста Ивана Федотова неуместны. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что в России предусмотрена воинская обязанность, а по конкретному случаю за комментарием нужно обращаться в министерство обороны.

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«Здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны, существуют определенные поводы для отсрочек, режимы проведения службы, в том числе для спортсменов и так далее и тому подобное. Поэтому эмоциональные какие-то-то рассуждения тут вряд ли уместны», — сказал Песков.

Напомним, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата. Голкиперу сборной России грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ – уклонение от призыва на военную службу.