Раскрыто местонахождение задержанного хоккеиста Федотова

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого на прошлой неделе задержали сотрудники военкомата, в настоящее время находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Северного флота, на Северном флоте не значится военнослужащий по имени Иван Федотов. Источник уточнил, что спортсмен попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом.
«Когда будет распределение после "учебки", и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», - сказал источник.
Ранее вратаря московского ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата. Спортсмена обвинили в уклонении от службы в армии, после чего хоккеист почувствовал себя плохо. Федотова доставили в больницу на машине скорой помощи.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что находится в тесном контакте с Минобороны РФ по ситуации вокруг Федотова. Также он призвал всех «жить по закону».
За уклонение от призыва на военную службу Федотову может грозить до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ.