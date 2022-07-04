Раскрыто местонахождение задержанного хоккеиста Федотова

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого на прошлой неделе задержали сотрудники военкомата, в настоящее время находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам представителя Северного флота, на Северном флоте не значится военнослужащий по имени Иван Федотов. Источник уточнил, что спортсмен попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом.

«Когда будет распределение после "учебки", и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», - сказал источник.

Ранее вратаря московского ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата. Спортсмена обвинили в уклонении от службы в армии, после чего хоккеист почувствовал себя плохо. Федотова доставили в больницу на машине скорой помощи.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что находится в тесном контакте с Минобороны РФ по ситуации вокруг Федотова. Также он призвал всех «жить по закону».