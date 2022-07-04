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57 минут назад

Матыцин о ситуации с Федотовым: «Находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо»

Sports.ru

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым.

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с хоккеистом Федотовым
Фото: Sports.ruSports.ru

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать.

Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», – сказал Олег Матыцин.

Хоккей,Иван Федотов,Олег Матыцин,Минобороны России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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