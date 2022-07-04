Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с хоккеистом Федотовым

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым.
В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.
«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать.
Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», – сказал Олег Матыцин.