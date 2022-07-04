Фетисов прокомментировал задержание Федотова

«Когда он должен был проходить военную службу? Во время Кубка Гагарина идти в армию? Даже не знаю, что сказать в этой связи, – сказал Фетисов в интервью журналистам «Газеты.ru». – Все спортсмены, как граждане Российской Федерации, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. Не знаю, были какие-то договоренности с клубом или нет, но закон не на стороне Ивана, к сожалению».