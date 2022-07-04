Фетисов прокомментировал задержание Федотова

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с задержанием российского вратаря Ивана Федотова.
1 июля голкипер был арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии. По неофициальным источникам, Федотов сейчас проходит обучение в ВМФ.
«Когда он должен был проходить военную службу? Во время Кубка Гагарина идти в армию? Даже не знаю, что сказать в этой связи, – сказал Фетисов в интервью журналистам «Газеты.ru». – Все спортсмены, как граждане Российской Федерации, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. Не знаю, были какие-то договоренности с клубом или нет, но закон не на стороне Ивана, к сожалению».
Вячеслав Фетисов также вспомнил условия, при которых хоккеисты играли в клубах несколько лет назад. По его словам, игроки заранее проходили воинскую службу, после чего спокойно выступали в своих командах.
Ивану Федотову 25 лет. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной России он завоевал серебряную медаль.
С 2021 по 2022 годы вратарь играл в составе ЦСКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 48 матчей. В составе московского клуба Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. Хоккеиста признали лучшим вратарем плей-офф КХЛ.
Недавно Иван Федотов подписал соглашение с «Филедальфией Флайерз». Голкипер планировал покинуть Россию и переехать в США в июле 2022 года.