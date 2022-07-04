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26 минут назад

Радулов о ситуации с Федотовым: «Возможно, у него было что-то не в порядке с документами. Надо было их посмотреть, проверить. Думаю, все нормально будет»

Sports.ru

Александр Радулов высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

Радулов переживает за задержанного Федотова
Фото: СкриншотСкриншот

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

– Вы переживаете за Ивана Федотова? Как думаете, эта история закончится хорошо?

– Думаю, все нормально будет. Конечно, это неприятно. Парень хорошо заявил о себе в прошлом сезоне. Сборная России с ним выиграла серебряные медали, а ЦСКА взял Кубок Гагарина.

Хочет ехать туда – в «Филадельфию». Но видите, возможно, у него было что-то не в порядке с документами. Надо сначала было их посмотреть, проверить.

Тяжело сейчас что-то говорить. Когда ты там не находишься, то ситуацию не знаешь. Я бы воздержался от более пространных комментариев, – сказал нападающий «Ак Барса».

Хоккей,Иван Федотов,Александр Радулов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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