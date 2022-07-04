Радулов переживает за задержанного Федотова

– Думаю, все нормально будет. Конечно, это неприятно. Парень хорошо заявил о себе в прошлом сезоне. Сборная России с ним выиграла серебряные медали, а ЦСКА взял Кубок Гагарина.



Хочет ехать туда – в «Филадельфию». Но видите, возможно, у него было что-то не в порядке с документами. Надо сначала было их посмотреть, проверить.



Тяжело сейчас что-то говорить. Когда ты там не находишься, то ситуацию не знаешь. Я бы воздержался от более пространных комментариев, – сказал нападающий «Ак Барса».