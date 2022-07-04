«Федотов должен отслужить» — депутат Госдумы

— Парень должен отслужить. В принципе я не понимаю: те старые контракты, которые были заключены нашими спортсменами, должны быть исполнены, но заключать новые и переезжать в страну, которая ведет вражескую политику в отношении нашей страны, выступать за них — ни к чему хорошему не приведет. У него был хороший контракт в ЦСКА. Ничего страшного — послужит и вернётся в какой-то клуб в России, — сказал Терюшков журналистам.