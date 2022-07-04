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2 часа назад

«Федотов должен отслужить, контракт с клубом НХЛ к хорошему не приведет» — Терюшков

Матч ТВ

Голкипер Иван Федотов должен пройти срочную службу в российской армии, в этом нет ничего страшного, потому что через год он сможет продолжить играть в хоккей, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

«Федотов должен отслужить» — депутат Госдумы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В пятницу, 1 июля, 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

— Парень должен отслужить. В принципе я не понимаю: те старые контракты, которые были заключены нашими спортсменами, должны быть исполнены, но заключать новые и переезжать в страну, которая ведет вражескую политику в отношении нашей страны, выступать за них — ни к чему хорошему не приведет. У него был хороший контракт в ЦСКА. Ничего страшного — послужит и вернётся в какой-то клуб в России, — сказал Терюшков журналистам.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Хоккей,Иван Федотов,Роман Терюшков,Госдума,
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