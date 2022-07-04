Названа причина задержания и отправки в армию вратаря сборной России

В сборных командах России спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями. Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос амбиций самого вратаря и другого человека, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.