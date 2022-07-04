Чемпион мира внезапно ушёл из хоккея, имея действующий контракт

В «Салавате Юлаеве» очень удивлены и всё ещё ждут нападающего на сборы.

Фото: САДЫКОВА СВЕТЛАНА, PHOTO.KHL.RU САДЫКОВА СВЕТЛАНА, PHOTO.KHL.RU

Буквально несколько дней назад свою игровую карьеру красиво завершил Александр Сёмин. Самый известный красноярский хоккеист собрал кучу мировых звёзд на прощальный матч в родном городе, произнёс трогательную речь и вместе с друзьями-коллегами устроил красочное шоу.

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Но далеко не всякий уход из хоккея обставлен столь изящно. И не всякий уход из хоккея ожидаем. Вот, например, сегодня о завершении карьеры объявил 34-летний Виктор Тихонов. И это стало неприятным сюрпризом для «Салавата Юлаева» — клуба, с которым у форварда был действующий контракт.

Внук великого тренера не сумел до конца реализовать свой потенциал. Молодой Виктор Тихонов-младший подавал большие надежды, в 2008 году был выбран на драфте НХЛ в первом раунде и хоть пробиться в лучшую лигу мира не сумел, но на уровне КХЛ смотрелся более чем солидно. Хоть в «Северстали», куда приезжал в аренду в 2009 году, хоть в СКА, где Тихонов обосновался в начале 2010-х после очередной заокеанской неудачи.

Пиком карьеры Виктора стал сезон-2013/2014. Тогда он показал лучшую статистику в КХЛ (34 очка в 52 матчах), съездил на Олимпиаду в Сочи, а в мае триумфально отыграл чемпионат мира в Минске. Тихонов, набравший 16 (8+8) очков в 10 матчах, стал лучшим бомбардиром золотого для России турнира, заслуженно получил приз лучшему нападающему и вошёл в символическую сборную форума.

Впоследствии Тихонов никогда не был так хорош. Даже наоборот — наступила деградация. После ещё одного сезона в СКА Виктор вновь отправился за океан, но там снова потерпел неудачу, не сумев стать важной фигурой ни в «Чикаго», ни в «Аризоне». В 2016-м Тихонов-младший окончательно вернулся в Россию, ещё три года побыл на виду в СКА, иногда приезжая в сборную на Евротур, однако статистика и значимость форварда неумолимо падала, и он отправился по клубам в поисках лучшей доли.

Два сезона в «Ак Барсе», один — в «Салавате»: Тихонов оставался невероятно дисциплинированным и трудолюбивым хоккеистом-работягой, бился за команду, показывал характер, играл важную роль в раздевалке и потихоньку собирал очки, но искра большого таланта давно погасла, от того великолепного бомбардира и снайпера Тихонова из 2014-го не осталось и следа. Вероятно, на спад форварда повлияли потери в семье: в августе 2013-го в результате несчастного случая погиб его отец, через 15 месяцев ушёл из жизни дед.

Но всё же после личных трагедий Тихонов ещё долго играл и был востребован в КХЛ, а теперь вдруг завершил карьеру. Да ещё и имея на руках действующий контракт. Что случилось? Очень похоже, что главная причина — совсем не хоккейная. Не секрет, что супруга Виктора — уроженка Харькова, а его семья давно живёт в США и в последние два года по разным обстоятельствам форвард был с ней разлучён.

Возможно, в нынешней мировой обстановке Тихонов просто не нашёл возможности продолжать спокойно работать в России. Других мотивов, кроме личных, чтобы нарушить условия договора и, по сути, подвести команду у такого профессионала, как Виктор, и быть-то не может.

Думаю, понять по-человечески Тихонова можно, но «Салавату» сейчас точно не до сантиментов. Уфимцы и так уже через неделю начинают сборы без надёжного первого звена и с весьма рискованной и какой-то огульной верой в молодёжь, а тут ещё из обоймы внезапно выпадает опытный хоккеист, на которого сейчас в Башкирии особенно рассчитывали: и как на игрока, и как на дядьку для подрастающего поколения.

Не уверен, что уход Тихонова для руководства уфимцев действительно такая уж неожиданность (даже некоторые журналисты ещё по весне слышали о серьёзных раздумьях Виктора о завершении карьеры), но факт остаётся фактом: игрок окончательно заявляет о самоотводе лишь за неделю до старта межсезонья, а замена в Уфе ему не найдена.

Всё это не очень правильно и совсем не красиво, но за последние пару лет жизнь приучила не удивляться и более глобальным вещам. В «Салавате», конечно, могут ждать Тихонова в расположение клуба, но очевидно, что Виктор уже всё решил и дальше уфимцам придётся идти без него.

Остаётся только добавить, что в соответствии с регламентом КХЛ теперь Тихонову предстоит расторгнуть контракт с уфимским клубом по собственной инициативе, а затем выплатить «Салавату» треть от суммы зарплаты за следующий сезон. Впрочем, пункт 2.2 статьи 32 правового регламента лиги гласит, что по соглашению между клубом и игроком контракт может быть расторгнут без выплаты компенсации со стороны хоккеиста.