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56 минут назад

Названа новая причина проблем хоккеиста Федотова со службой в армии

Lenta.ru

Российский хоккеист Иван Федотов мог быть задержан из-за связей с бывшим сотрудником ГИБДД Фаритом Самигуллиным, помогавшим спортсменам делать военные билеты. Новую версию называет издание «Бизнес Online».

Названа новая причина проблем хоккеиста Федотова со службой в армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, причиной проблем спортсмена со службой в армии может быть нахождение в системе «Салавата Юлаева» с 2017-го по 2019-й. Отмечается, что Федотов мог быть клиентом Самигуллина, так как тот делал военные билеты футболистам и хоккеистам из структур «Уфы» и «Салавата».

4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Хоккей,Иван Федотов,ГИБДД,
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