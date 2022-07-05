Экс-игрок «Торонто» и «Монреаля» Валиев перешел в «Адмирал»

Защитник Ринат Валиев стал игроком владивостокского «Адмирала», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.Двусторонний контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса». В 2012 году он уехал в Юниорскую хоккейную лигу США, затем играл в других североамериканских лигах, в НХЛ выступал за «Торонто» и «Монреаль». В 2021 году Валиев вернулся в систему казанского «Ак Барса», прошлый завершил в минском «Динамо».