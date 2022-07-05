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55 минут назад

Экс-игрок «Торонто» и «Монреаля» Валиев перешел в «Адмирал»

Матч ТВ

Защитник Ринат Валиев стал игроком владивостокского «Адмирала», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.Двусторонний контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Экс-игрок «Торонто» и «Монреаля» Валиев перешел в «Адмирал»
Фото: КХЛКХЛ

Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса». В 2012 году он уехал в Юниорскую хоккейную лигу США, затем играл в других североамериканских лигах, в НХЛ выступал за «Торонто» и «Монреаль». В 2021 году Валиев вернулся в систему казанского «Ак Барса», прошлый завершил в минском «Динамо».

Валиев - участник Суперсерии с молодёжными сборными канадских лиг в 2013 и 2014 годах в составе сборной России, участник «Мемориала Ивана Глинки» в составе юниорской сборной России в 2013 году.

Хоккей,Ринат Валиев,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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