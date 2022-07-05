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53 минуты назад

"Спартак" пригрозил латвийцу Индрашису судом в случае отказа от исполнения контракта

Газета.Ruиещё 8

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал заявление касательно нападающего Микса Индрашиса, который объявил о том, что не подписывал контракт с клубом.

«Спартак» пригрозил Индрашису судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Контракт между ХК «Спартак» (Москва) и Миксом Индрашисом был подписан и зарегистрирован согласно регламенту в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея (IIHF) и должны исполняться.

Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» (Москва) и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу согласно регламенту КХЛ», — заявили в клубе.

Напомним, что в своих соцсетях Индрашис опубликовал пост, в котором назвал себя патриотом Латвии, и заявил, что не будет играть в России.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым, отправленным на военную службу.

Хоккей,Иван Федотов,Спартак,
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