«Спартак» пригрозил Индрашису судом

«Контракт между ХК «Спартак» (Москва) и Миксом Индрашисом был подписан и зарегистрирован согласно регламенту в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея (IIHF) и должны исполняться.



Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» (Москва) и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу согласно регламенту КХЛ», — заявили в клубе.