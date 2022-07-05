«Я не буду играть в России!» Латвиец хочет кинуть «Спартак»

Индрашис подписал контракт с красно-белыми, видимо, ещё давно, а затем обстоятельства сильно изменились. Но договор есть договор.

Фото: ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU

Новость о подписании «Спартаком» контракта с латвийским форвардом Миксом Индрашисом, пришедшая в конце июня, наделала очень много шума в прибалтийском государстве. После событий конца февраля латвийцы сорвали последние маски и возвели русофобию едва ли не в ранг национальной идеи (по крайней мере, они законодательно запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России и Беларуси), а тут контракт с русским клубом подписал один из самых уважаемых хоккеистов современности в Латвии! Полыхнуло у «соседей» очень ярко.

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Индрашиса в Латвии моментально смешали с гарниром, предложили ему забыть, как выглядит форма национальной сборной, а сейчас скандальная история получила продолжение: хоккеист выступил с ярким спичем в соцсетях, обвинив, по сути, «Спартак» в лжи и неподобающем поведении.

«Информация, опубликованная «Спартаком» о переходе, не соответствует действительности! Как раз наоборот — у меня действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, поэтому они так себя и ведут!

Я не буду играть в России! Я — латвийский патриот, и моё отношение к своей стране всегда выражалось на льду. Девять чемпионатов мира подряд в футболке национальной сборной! Увидел, что в эти дни многие пишут: «Теперь вы можете видеть его истинную позицию по данной ситуации». То же самое я хочу сказать про всех людей, которые высказали своё неадекватное мнение в мой адрес по неподтверждённой информации, предполагая, что это единственная правда»

Красно-белые не стали ждать неделю, чтобы отреагировать, и ответили Индрашису почти сразу же.

Как это всё понимать? На самом деле, ситуация не выглядит слишком запутанной. Уверен, что контракт Индрашиса со «Спартаком» действительно существует, и он проведён по ЦИБу КХЛ, а вся соль здесь в том же, что и в «массовом подписании» «Автомобилистом» легионеров в начале мая.

Вероятно, «Спартак» и Индрашис договорились до 24 февраля и латвиец подписал контракт с открытой датой. Логичный вопрос — почему красно-белые не объявляли о новичке почти два месяца после открытия трансферного окна? Есть предположение, что в клубе до последнего пытались договориться с форвардом об исполнении трудовых обязательств, а когда поняли, что дело не клеится, опубликовали «официоз», заодно вызвав бурю критики с родины на голову несговорчивого нападающего.

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Другого варианта я не вижу. Тяжело поверить в то, что Индрашис действительно подписал контракт со «Спартаком» в конце июня, а затем открестился от него под давлением общественности. Можно подумать, Микс бы не понимал, что его ждёт в такой ситуации.

Сейчас же Индрашис из предателя родины вновь превращается в героя, пострадавшего от «отвратительной провокации российской пропаганды». Это слова, на секундочку, министра иностранных дел Латвии, то есть политика высочайшего уровня.

Но если вернуть расположение земляков Индрашис смог без труда, то, чтобы разрешить ситуацию с контрактом, Миксу придётся постараться. И, очевидно, раскошелиться. Трудно представить, что «Спартак» пойдёт навстречу латвийцу (как тот же «Автомобилист» своим виртуальным легионерам), и тогда он должен будет заплатить красно-белым компенсацию за не отработанный по контракту сезон.