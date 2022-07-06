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1 час назад

Хоккеист Федотов снова попал в госпиталь

Газета.Ruиещё 3

Журналист «Матч ТВ» Сергей Орлов рассказал в эфире телеканала о том, что отправленный на службу голкипер Иван Федотов в настоящий момент находится в госпитале.

Хоккеист Федотов снова попал в госпиталь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — сказал Орлов.

В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.

Задержанного вратаря Федотова ночью вывезли в Североморск

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).

В мае Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

Ранее писатель Дмитрий Лекух высказался об отправке Ивана Федотова на военную службу, заявив, что с отъездом из России у игрока приостановилось действие отсрочки от армии.

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