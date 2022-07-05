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1 час назад

Дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляцию ФХР на отстранение от международных турниров

Матч ТВиещё 6

Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции Федерации хоккея России и Белоруссии на решение совета IIHF об отстранении национальных команд от международных стартов.

IIHF не оправдала российский хоккей
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Решение совета IIHF от 28 февраля было не санкцией, а продиктовано политикой безопасности. Совет IIHF был уполномочен принимать и реализовывать политику безопасности в соответствии с регламентом организации. Политика безопасности не является проявлением дискриминации, — говорится в заявлении IIHF.

Хоккей,
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