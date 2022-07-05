IIHF не оправдала российский хоккей

— Решение совета IIHF от 28 февраля было не санкцией, а продиктовано политикой безопасности. Совет IIHF был уполномочен принимать и реализовывать политику безопасности в соответствии с регламентом организации. Политика безопасности не является проявлением дискриминации, — говорится в заявлении IIHF.