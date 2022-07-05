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1 час назад

ИИХФ отклонила апелляцию ФХР на отстранение сборной России от международных турниров

Sports.ruиещё 4

ИИХФ отклонила апелляцию ФХР на отстранение сборных России от международных турниров.

В ИИХФ отклонили апелляции России и Беларуси
Фото: Sports.ruSports.ru

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

Комиссия отметила, что апелляции отклонены, так как решения совета ИИХФ были признаны не санкцией, а реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер.

Также дисциплинарный совет вынес решение в пользу ИИХФ в отзыве у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры.

Сборные России и Беларуси ранее уже пропустили ЧМ-2022, состоявшийся в мае в Финляндии.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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