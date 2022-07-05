«Страна решила продать меня за валюту»

Спустя три десятилетия двукратный олимпийский чемпион выдвинул скорректированную версию своего отъезда.

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В первые два дня после задержания сотрудниками военкомата серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года российского голкипера Ивана Федотова многие обратили внимание на отсутствие всяческой реакции по данной теме со стороны прославленных хоккеистов. Тот же президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поначалу также категорически отказался от каких-либо комментариев, и только накануне пресс-служба федерации опубликовала слова великого в прошлом голкипера по главному скандалу лета.

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До поры до времени молчал и ещё один легендарный хоккеист – двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, в своё время ставший одним из первых советских хоккеистов, кому удалось вырваться из родной страны и отправиться за океан, чтобы проявить себя в сильнейшей лиге мира. В понедельник, 4 июля, 64-летний чиновник прервал молчание и впервые прокомментировал инцидент с Иваном.

«Федотов — гражданин России, у нас в конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. Может быть, сейчас это несвоевременно, и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона здесь всё правильно, тут не может быть никаких претензий», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Стандартный комментарий в духе современных российских реалий вряд ли бы вызвал продолжение дискуссии, если бы спустя несколько часов к разговору не подключилась трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина. Комментируя дело Федотова, 72-летняя чиновница сравнила его ситуацию с отъездом за океан самого Фетисова.

«У нас в истории спорта таких случаев было предостаточно. Взять, например, ситуацию с Фетисовым, который никуда не уклонялся, но позволил себе подписать контракт с НХЛ. Думаю, что у Федотова примерно такая же ситуация. Только Фетисов был в тот момент офицером. Плюс в 25 лет, выступая за ЦСКА, он что, не мог пройти срочную службу?» — приводит слова Родниной «Газета.Ру».

Подробности отъезда Фетисова за океан осенью 1989 года являлись давно изученной историей, хорошо известной каждому хоккейному болельщику. Но упоминание Родниной имени великого в прошлом защитника придали той памятной истории новый поворот. Вячеслав Александрович оказался не согласен с тем, что эти ситуации можно сравнивать.

«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Не знаю, почему вдруг Ирина Константиновна решила со мной сравнить. Я был майором Советской армии, и я не сам собирался в НХЛ — страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии — министр обороны меня уволил, и я уехал. Не знаю, какие сравнения могут быть. Мне кажется, не совсем корректно сравнивать то, что было со мной, и то, что сейчас происходит с Иваном», — отреагировал Фетисов.

Спустя 33 года после отъезда из СССР в Северную Америку двукратный олимпийский чемпион впервые заговорил о том, что вся ситуация произошла против его воли и сам он не собирался подписывать контракт с «Нью-Джерси». «Чемпионат» вспоминает, как в действительности Фетисов покидал родную страну и что он ранее рассказывал по этому поводу.

Впервые о возможности отъезда в лучшую лигу мира лучший защитник Советского Союза узнал в 1988 году, во время возвращения с зимней Олимпиады в Калгари. Главный старт четырёхлетия принёс советской команде второе подряд золото Игр. Спустя четыре года после победы в югославском Сараево команда Виктора Тихонова подтвердила звание сильнейшей.

Для на тот момент 30-летнего Фетисова соревнования в Калгари оказались невероятно успешными не только с точки зрения командной победы, но и с точки зрения высочайших индивидуальных показателей. В восьми матчах защитник отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. С 13 очками Вячеслав оказался вторым бомбардиром в сборной, разделив эту строчку с великим нападающим Игорем Ларионовым. Выше них в списке бомбардиров расположился только Владимир Крутов, отметившийся 15 результативными действиями. Если бы в то время на Олимпиаде существовала практика определения символических сборных и лучших игроков турнира, то можно было бы не сомневаться, что проведший выдающийся турнир Фетисов собрал бы всевозможные номинации.

Прямо в салоне самолёта руководство Спорткомитета СССР рассказало защитнику о переговорах, которые велись с генеральным менеджером «Нью-Джерси» по ходу олимпийского турнира. В этом месте нынешние слова Фетисова подтверждаются – он действительно впервые узнал об интересе к себе из-за океана от советских чиновников. Двукратный олимпийский чемпион ничего не знал об НХЛ и даже не подозревал, что на протяжении всего последнего года руководство «Дэвилз» в лице генерального менеджера Лу Ламорелло активно бомбардировало спортивное руководство СССР письмами о статусе сделки и возможности наконец забрать Фетисова.

«Никакой информации из лиги до игроков в Москве не доходило. Когда мы приезжали играть в Америку, нас от всего изолировали, никому с нами общаться не давали, английского языка мы не знали, а за беседу с эмигрантами могли не взять в следующую поездку. И, конечно, в советской прессе ничего, кроме критики в адрес НХЛ, не могло появляться», — впоследствии рассказывал Фетисов в своей книге «Овертайм».

Первая сложность, связанная с отъездом советского защитника в НХЛ, напрямую связана с организацией «Совинтерспорт». Эта фирма была агентской компанией, которая занималась контрактами советских звёзд с североамериканскими командами и была нацелена только на одно — получение большей части суммы контракта игроков в свои руки и последующее распределение этих денег в государственном бюджете. Представители конторы умело жонглировали законами государства и неизменно забирали до 90% от общей суммы контрактов уезжающих хоккеистов. Фетисова это также коснулось, однако он в итоге сумел договориться, что ему достанется не 10, как это обычно бывало, а 20% от будущего контракта.

В феврале 1988 года Вячеслав написал заявление об увольнении из армии. Легендарный тренер Тихонов подписал этот рапорт и заявил, что отправит его в вышестоящие инстанции. Впоследствии Фетисов поймёт, что Тихонов этого так не сделал. Перед июльским предсезонным сбором защитник (который сейчас рассказывает о том, что сам он в НХЛ не собирался) пребывал в ожидании изменения своего статуса и параллельно отдыхал с семьёй и одноклубниками на курорте в Ялте, когда его с помощью телеграммы вызвали в Кремль на торжественное награждение, где Фетисову вручили орден Ленина. Когда защитник уже было засобирался возвращаться на заслуженный отдых, замминистра обороны, курировавший спорт, отвёз хоккеиста в Офицерский клуб, располагавшийся на Ленинградском проспекте. Помимо самого Фетисова и замминистра, там присутствовал и Тихонов.

«Я до сих пор не пойму, в курсе ли был Виктор Васильевич, что дальше должно было произойти, или я присутствовал на спектакле. Замминистра протягивает мне бокал: «Ну, давай выпьем». Выпили. Наливает снова: «Ну ладно, Виктор Васильевич, парень поиграл здесь, отдал армейскому спорту достаточно. Теперь, наверное, надо его отпускать?» Тихонов: «Я бы не торопился его отпускать, у нас молодых защитников много, пусть у Фетисова подучатся. Я думаю, он ещё годик мог бы поиграть в ЦСКА, а после этого мы с удовольствием его отпустим», — пересказывал Фетисов суть того разговора.

Тогда прославленный защитник понял, что всё было решено уже давным-давно и без его малейшего участия. В тот же день он познакомился с Ламорелло, который как раз приехал, чтобы подписать контракт с Фетисовым, и даже не подозревал, что сделка в итоге сорвётся. Через пять минут после знакомства советского хоккеиста увели от заокеанского функционера, посадили в машину и отправили в Ялту. Вячеслав вернулся на отдых с ярким послевкусием предательства и разочарования.

Наступил сентябрь. Фетисов попытался устроить забастовку и отказался от тренировок, требуя своего увольнения. Однако со временем, осознав, что для игры в НХЛ ему в любом случае нужно тренироваться, он всё-таки примкнул к тренировочному процессу команды Тихонова. В то же время Ламорелло не оставлял надежд подписать звезду сборной СССР и ежедневно звонил Фетисову, справляясь у него о состоянии текущих дел, касающихся отъезда за океан. Вячеславу ничего не оставалось, кроме как обещать, что в скором времени этот вопрос решится.

ЦСКА предстояла поездка на игры в Германию. Фетисов, наотрез отказывавшийся ехать вместе с командой, дал своё согласие только после известия о том, что генеральный менеджер «дьяволов» будет присутствовать на тех матчах и им удастся пообщаться тет-а-тет. В личной беседе Ламорелло предлагал Фетисову сбежать в США прямо из Германии. К чести Вячеслава, необходимо заметить, что советский хоккеист действительно ответил отказом. Он не хотел таким образом покидать родную страну и до последнего пытался получить официальное разрешение на отъезд за океан.

«Я предложил Фетисову сбежать из Советского Союза. Приехал в Германию, где тренировалась сборная СССР. Попросил портье в отеле, чтобы он позвал Ларионова, который был единственным в команде англоязычным игроком. Через Игоря попросил Фетисова прийти ко мне вечером в гостиницу. В это время один из моих подчинённых принёс уже подготовленные бумаги для получения политического убежища, и мы показали их Фетисову, на что он, совершенно в своём стиле, ответил: «Сбежать прямо сейчас я не могу. Я чувствую ответственность за молодых игроков. Пусть лучше я брошу вызов системе», — вспоминал позже Ламорелло в интервью «Спорт-экспрессу».

Однако по возвращении из Германии ситуация осталась точно такой, какой и была до этого. Руководство дало обещание Фетисову о том, что после новогоднего турне по Канаде и США он останется там и будет заканчивать сезон в форме «Нью-Джерси». Слово опять не сдержали. Поняв, что войны не избежать, Фетисов решил действовать в публичной плоскости, пытаясь обратить внимание общества на его ситуацию. Уже бывший капитан ЦСКА и сборной СССР написал третий по счёту рапорт об увольнении и дал резонансное интервью «Московскому комсомольцу», в котором заявил, что не хочет играть за команду Тихонова.

«Мы для Тихонова – ледовые роботы. Но мы-то – люди со своими радостями, горестями, переживаниями, заботами… Я – крепкий человек, но больше не могу всё это видеть. Устал от диктатуры Тихонова, из-за которой в команде нездоровая обстановка. И не хочу больше играть у тренера, которому не доверяю!» — сжигал мосты Фетисов.

Самому Фетисову и его жене Ладе регулярно поступали угрозы, в том числе о ссылке на север СССР, но супруга, как и её муж, были настроены идти до конца. Вячеслав вместе с тройкой Крутов — Ларионов — Макаров даже побывал в программе «Взгляд», после которой о проблеме советского защитника узнала вся страна. Спустя полтора года войны с советской системой Фетисов всё-таки добился своего.

13 августа 1989-го рейсом Шереметьево — Нью Йорк главный революционер в истории отечественного хоккея отправился за своей мечтой. В своём первом же матче за «Дэвилз» Фетисов набрал своё первое очко: уже на второй минуте первого периода после его броска шайба попала в одноклубника Сильвена Тарджона и отскочила в ворота «Филадельфии Флайерз».

«В конце 80-х коренным образом ситуация менялась не только в хоккее, но и во всей стране. Думаю, надо смотреть на те события шире. То был не просто конфликт игрока с тренером, а противостояние человека и системы. Я боролся за законный путь отъезда в НХЛ. Считал, не был вправе решиться на побег, ибо 13 лет до этого играл в сборной, был капитаном и лидером команды, для многих своего рода символом страны. Сейчас не знаю, решился бы я тогда на такой шаг, если б можно было принять новое решение. Не скрою, за свои права в то время бороться было очень тяжело», — в 2004 году вспоминал Фетисов.