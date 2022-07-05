В деле хоккеиста Федотова появились новые подробности

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов мог быть отправлен в армию за купленный военный билет.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», скандал с вратарём может быть связан с задержанием в апреле 2022 года бывшего полицейского Фарита Самигуллина. По версии следствия, он несколько лет помогал спортсменам избежать армии, готовя для них военные билеты.

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При обыске у подозреваемого забрали телефон, оказавшийся важной уликой. В нём следователи обнаружили переписку, связанную с военным билетом Федотова. Голкипер выступал в Уфе за «Салават Юлаев» в 2016 — 2019 годы, а Самигуллин был в контакте со многими игроками клуба. Отмечается, что Федотов хотел купить военный билет перед заключением контракта с ЦСКА, где требовали этот документ.

Вероятно, следователи давно знали о проблемах с билетом Федотова, но не спешили его задерживать. Всё изменилось после решения вратаря покинуть Россию для выступления за «Филадельфию Флайерз». Сообщается, что, по предварительной версии, военный билет игрока оказался ненастоящим.

Российского хоккеиста Ивана Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота (ВМФ) России. О его местонахождении сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Северном флоте.

«Он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. На Северном флоте военнослужащего Федотова нет», — заявил источник.

Он отметил, что о службе хоккеиста можно говорить только тогда, когда он будет распределен после обучения на Северный флот.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля Федотов прибыл в 907-й учебный центр главкомата ВМФ в Северодвинске. Отмечается, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. После этого хоккеиста госпитализировали.

Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела вратаря национальной команды Ивана Федотова. Об этом сообщил глава организации Владислав Третьяк.

Федотова 1 июля задержали в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска по подозрению в уклонении от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. Сначала хоккеиста привезли в военкомат, а затем, после ухудшения самочувствия, — в госпиталь, откуда уже отправили, предположительно, в Североморск Мурманской области, сообщил адвокат Федотова ТАСС.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — сказал Третьяк, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФХР.

По данным «Фонтанки», инициатором задержания стала военная прокуратура, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Она с соответствующим запросом обратилась в ГУ МВД по городу. Предполагается, что в ЦСКА негативно восприняли уход игрока в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», с которым он в мае заключил однолетнее соглашение. В армейской команде считают, что «он самовольно и незаконно расторгает контракт».

Иван Федотов родился в Финляндии, по собственным словам, имеет финские корни. Рос и начал заниматься хоккеем в Санкт-Петербурге. На профессиональном уровне выступал за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор».

Минувший сезон Федотов провел в московском ЦСКА. В плей-офф он сыграл 16 матчей, пропустил 43 шайбы и стал вместе с командой обладателем Кубка Гагарина. На Олимпиаде в Пекине, которая состоялась в феврале, в составе сборной России Федотов принял участие в шести играх и завоевал серебро.

Друг и бывший одноклубник хоккеиста сборной России Ивана Федотова Иван Байков заявил в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», что проблемы Федотова с армией стали абсолютно неожиданными.

— Что за человек Иван Федотов?

— Сразу же после этой новости я пытался связаться с Ваней, но попытки были неуспешны. Что касается Вани, то, конечно же, сейчас нужна ему поддержка всесторонняя и словами, и делом. Ваня — очень простой человек, очень скромный. Мы с ним виделись недавно, в июне. Он, конечно, был воодушевлен. Немножко был в таком состоянии ожидания того, что дальше будет. Конечно, он очень переживал за свою дальнейшую карьеру. Опять же, повторюсь, он очень скромный парень. Мало о себе рассказывает.

— Воодушевлен чем?

— Своими победами и своим будущим. Конечно, он хочет максимальную пользу принести своей стране. Конечно, у него есть свои амбиции, свои желания. Я в этом его поддерживаю. Нужно пробовать. В конце концов, все хоккеисты возвращаются и приносят свой опыт.

— Ничего не предвещало этих проблем с армией?

— Нет. У нас не было такой темы.

— Он был твердо уверен, что уезжает в «Филадельфию»?

— Да!

— Сейчас непонятно, где он находится. Что в такой ситуации делать дальше?

— Сейчас нужно разобраться в ситуации. Это будет правильно. Главное — не сделать хуже. Я пытаюсь связаться с родственниками, пытаюсь как-то всесторонне поддержать. Но связи с Ваней, конечно, никакой нет.

— У вас как дела обстоят со службой?

— У меня была операция тяжелая, потом был рецидив и повторный рецидив, поэтому, к сожалению, я не попал в армию, — рассказал Байков в эфире «Матч ТВ».

Призыв игрока сборной России по хоккею Ивана Федотова и его задержание – это недоразумение или недоработка определенных структур. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный тренер РФ по хоккею Вячеслав Быков.

Ранее стало известно, что оперативники в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, а позже увезли в Североморск, откуда планируют отправить служить на Новую Землю. Быков считает это ошибкой.

«Надеюсь, что это недоразумение. Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА. Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России. И, может быть, не только для спортсменов, но и для молодых людей-представителей, например, культуры и искусства», - отметил он.

До этого СМИ предположили, что задержание Ивана Федотова и его отправка на воинскую службу связаны с конфликтом игрока с его прежней командой – ЦСКА.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Федотов — гражданин России, у нас в конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. Может быть, сейчас это несвоевременно, и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона здесь всё правильно, тут не может быть никаких претензий.



Могу сказать, что в европейских странах, где есть конституционная обязанность, спортсмены проходят военную службу. Насколько я знаю, это работает в Финляндии. Раньше хоккеисты тоже по достижении 18 лет призывались в армию, кто-то учился в высших учебных заведениях, получал открепление, но все свои обязанности перед страной мы исполняли», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что 25-летний голкипер в настоящий момент находится в расположении учебной части Военно-Морского Флота России, после которой попадёт в Северный флот.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Ирины Родниной, которая сравнила его ситуацию с отъездом в НХЛ с делом голкипера Ивана Федотова.

«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Не знаю, почему вдруг Ирина Константиновна решила со мной сравнить. Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ — страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии — министр обороны меня уволил, и я уехал. Не знаю, какие сравнения могут быть. Мне кажется, не совсем корректно сравнивать то, что было со мной, и то, что сейчас происходит с Иваном.



Я так понимаю, что Иван должен служить и не сможет играть в НХЛ. Не знаю, насколько это улучшит или ухудшит отношения с НХЛ. Наверное, здесь другие моменты вступают в силу — прежде всего, соблюдение закона. К примеру, у тех же финских игроков и других европейцев есть конституционные призывные обязанности. И прежде чем уехать куда-то играть, они должны отдать воинский долг», — приводит слова Фетисова «Газета.Ru».

Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Александр Могильный заявил «Матч ТВ», что ничего не знает о ситуации с призывом в армию вратаря сборной России Ивана Федотова.

В мае обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В пятницу, 1 июля, 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

— Про историю с Федотовым не слышал.

— У вас был эпизод перед отъездом в Америку, когда вы еще были в ЦСКА…

— А при чём тут я сейчас и моя ситуация? Я вообще не слежу и не знаю, что происходит у молодого человека. У меня нет компетенции и полномочий давать комментарии по теме, которую я не знаю, — сказал Могильный.

Могильный с 1986 по 1989 год играл в ЦСКА. На драфте 1988 года хоккеист выбран в пятом раунде под общим 89-м номером командой «Баффало Сейбрз», в мае 1989 года 20-летний Могильный попросил политическое убежище в США, изменив военной присяге и действующим трудовым обязательствам перед ЦСКА. После этого успешно выступал в НХЛ.

Вратарь мог пользоваться «приёмом уклонистов».

Вероятно, из-за этого он не отправился служить раньше, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. Он возмутился ситуацией.

«Я такую ситуацию назвал бы вопиющей. Мы видим явный пример так называемого репрессивного призыва. В такую ситуацию каждый год попадают граждане РФ. То есть молодые люди, у которых, может быть, нет права на отсрочку, может быть, где-то они не явились в военкомат. Тем не менее, таким образом используют военкомат, чтобы пополнить ряды ВС. Потому что есть один приём, который граничит со злоупотреблением правом, которым очень часто пользуются уклонисты, но этот приём вполне законный. Если человека принимают решение призвать, то он это решение обжалует, оно приостанавливается, и он на протяжении года (а суды длятся примерно столько) может в армию спокойно не ходить. Потом всё начинается по новой: он так может делать несколько раз. С такой ситуацией, видимо, мы столкнулись здесь».

Федотов уже находится в рядах ВС, поэтому обращение в суд не поможет избежать службы, отметил Тригнин.

«Но поскольку гражданин находится в рядах вооружённых сил, сделать уже мало что возможно. Потому что он имеет статус военнослужащего и просто так покинуть часть, даже если есть дело в суде, нельзя. Это всё нужно делать заранее».