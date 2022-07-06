Отец Капризова сообщил, что у Кирилла нет военного билета

Олег Капризов, отец нападающего форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, сообщил о том, что у его сына нет военного билета.

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«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — цитирует Капризова-старшего «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что Капризова и форварда ЦСКА Павла Карнаухова подозревают в покупке военного билета. Напомним, по одной из версий считается, что голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова забрали на службу по этой же причине.