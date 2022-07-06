Вратаря Федотова определили во флотский «Авангард»

«Вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Федотов определен в спортроту Северного флота. Вероятнее всего, ближайший год он будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.



Иван очень рвался в НХЛ, но американскую мечту заменила армия. По нашей информации, сейчас он на учебной базе ВМФ в Северодвинске.



На свежих фотках игрок ЦСКА запечатлен именно с местными спортсменами», – говорится в сообщении телеграм-канала Mash.