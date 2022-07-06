Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
39 минут назад

Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы. Он определен в спортроту Северного флота

Sports.ruиещё 1

Вратарь Иван Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы.

Вратаря Федотова определили во флотский «Авангард»
Фото: Sports.ruSports.ru

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Федотов определен в спортроту Северного флота. Вероятнее всего, ближайший год он будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

Иван очень рвался в НХЛ, но американскую мечту заменила армия. По нашей информации, сейчас он на учебной базе ВМФ в Северодвинске.

На свежих фотках игрок ЦСКА запечатлен именно с местными спортсменами», – говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

Хоккей,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители