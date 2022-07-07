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1 час назад

Федотов будет служить в обычной роте в Северодвинске, а не в спортивной

Sports.ruиещё 5

Иван Федотов будет служить в обычной роте, а не в спортивной.

Неожиданный поворот: вратаря Федотова не берут в спортивную роту
Фото: Sports.ruSports.ru

Вчера вратаря сборной России выписали из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске, куда он попал из-за обострения гастрита.

После этого хоккеиста перевели в обычную (третью) роту, а не в спортроту, утверждает «Матч ТВ».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

Хоккей,Иван Федотов,Минобороны России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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