Военный эксперт рассказал, как служба повлияет на карьеру вратаря Федотова

— Служба на секретных объектах помешает уехать в НХЛ? Думаю, речи об этом не пойдет. На всех подводных лодках служат только контрактники, это исключено. У нас принято решение, что и на надводных кораблях тоже служат только контрактники. Да, есть определенное количество лет, когда им запрещено быть заграницей, но ему это не грозит.



Раньше все члены команды по хоккею были офицерами. Сейчас многие наши спортсмены имеют звания. Например, Александр Большунов — капитан Росгвардии, его главная служба — лыжные гонки во славу отечества.



Сейчас Иван находится в госпитале. Скорее всего, он там встретится с ребятами, которые лечатся от ранений, полученных в зоне спецоперации на Украине. Когда я встречаюсь с такими людьми, наступает лучший момент понимания истины, что происходит. Да, спортсмен, но пришла пора, — сказал Дандыкин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».