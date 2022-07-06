Военный эксперт рассказал, как служба повлияет на карьеру вратаря Федотова

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что бывшему голкиперу московского ЦСКА Ивану Федотову служба в армии не помешает уехать в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так как ограничения на выезд из страны касаются только контрактников.
В пятницу, 1 июля, 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата из-за обострения гастрита на фоне нервного срыва. Как стало известно «Матч ТВ», на данный момент спортсмен находится в госпитале Минобороны в Северодвинске. В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
— Служба на секретных объектах помешает уехать в НХЛ? Думаю, речи об этом не пойдет. На всех подводных лодках служат только контрактники, это исключено. У нас принято решение, что и на надводных кораблях тоже служат только контрактники. Да, есть определенное количество лет, когда им запрещено быть заграницей, но ему это не грозит.
Раньше все члены команды по хоккею были офицерами. Сейчас многие наши спортсмены имеют звания. Например, Александр Большунов — капитан Росгвардии, его главная служба — лыжные гонки во славу отечества.
Сейчас Иван находится в госпитале. Скорее всего, он там встретится с ребятами, которые лечатся от ранений, полученных в зоне спецоперации на Украине. Когда я встречаюсь с такими людьми, наступает лучший момент понимания истины, что происходит. Да, спортсмен, но пришла пора, — сказал Дандыкин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Олимпийских игр. Он был признан лучшим голкипером сезона в КХЛ.