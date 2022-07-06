Федотова выписали из госпиталя Минобороны

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею голкипер Иван Федотов выписан из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске, сообщили «Матч ТВ» в госпитале.
1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.
В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Игр в Пекине. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».