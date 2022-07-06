Федотова выписали из госпиталя Минобороны

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.