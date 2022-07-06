Хоккеиста Федотова снова госпитализировали

Голкипер московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов в настоящий момент находится в госпитале. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

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«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — сказал в эфире телеканала журналист Сергей Орлов.

По его словам, Федотов попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на обследование в военно-медицинскую академию, а оттуда — в военно-морской госпиталь. Адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у хоккеиста на фоне нервного срыва обострился гастрит.

Ранее представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Источник также добавил, что после «учебки» пройдет распределение и он попадет на Северный флот.