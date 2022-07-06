Капризова заподозрили в покупке военного билета

Telegram-канал SHOT утверждает, что нападающего клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова разыскивают в России по делу о покупке военного билета. По данным властей, хоккеист недавно приехал в РФ.

Капризов - олимпийский чемпион 2018 года, он занял пятое место в списке бомбардиров НХЛ по итогам прошедшего сезона.

В 2013-2016 годах Капризов выступал за «Металлург» (Новокузнецк), в 2016-2017 годах - за уфимский клуб «Салават Юлаев», в 2017-2020 годах - за ЦСКА.

Вратаря сборной России Ивана Федотова, который вместе с Капризовым играл за «Салават», 1 июля задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от воинской обязанности. СМИ писали, что его отправили в учебную часть ВМФ России, а затем он попал в госпиталь Минобороны.

В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс».