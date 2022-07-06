Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Капризова заподозрили в покупке военного билета

Мария Иванова

Telegram-канал SHOT утверждает, что нападающего клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова разыскивают в России по делу о покупке военного билета. По данным властей, хоккеист недавно приехал в РФ.

Капризова заподозрили в покупке военного билета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Капризов - олимпийский чемпион 2018 года, он занял пятое место в списке бомбардиров НХЛ по итогам прошедшего сезона.

Губерниев о задержании Федотова: что мешало ему решить вопрос с военкоматом?

В 2013-2016 годах Капризов выступал за «Металлург» (Новокузнецк), в 2016-2017 годах - за уфимский клуб «Салават Юлаев», в 2017-2020 годах - за ЦСКА.

Вратаря сборной России Ивана Федотова, который вместе с Капризовым играл за «Салават», 1 июля задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от воинской обязанности. СМИ писали, что его отправили в учебную часть ВМФ России, а затем он попал в госпиталь Минобороны.

В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Как утверждает SHOT, дела Капризова и Федотова связаны.

Хоккей,Иван Федотов,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,Салават Юлаев,Металлург,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители