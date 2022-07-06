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1 час назад

Хоккеист Капризов покинул Россию после задержания экс-вратаря ЦСКА Федотова

Газета.Ruиещё 1

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов улетел в США после того, как экс-голкипер московского ЦСКА Иван Федотов был направлен в воинскую часть Северодвинска для прохождения срочной службы. Об этом сообщает «СЭ».

СМИ: Капризов покинул Россию после задержания Федотова
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, ситуация с Федотовым вынудила Капризова прервать отпуск и покинуть территорию России.

СМИ: Капризова заподозрили в покупке военного билета

В розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

«Миннесота» уступила в серии «Сент-Луису» со счетом 2:4 в первом раунде Кубка Стэнли.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии. В понедельник, 4 июля, представитель Северного флота сообщил, что Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.

Хоккей,Иван Федотов,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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