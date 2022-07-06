Капризов будет готовиться к новому сезону НХЛ в Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов будет проходить подготовку к новому сезону в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, форвард в ближайшее время приступит к тренировкам в фитнес-клубе на Ходынском поле вместе с тренером по физподготовке национальной сборной по хоккею Дмитрием Яшанькиным, который также работает с Александром Радоновым и Ильей Сорокиным.

В розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

«Миннесота» уступила в серии «Сент-Луису» со счетом 2:4 в первом раунде Кубка Стэнли.