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23 минуты назад

В Госдуме рассказали об обсуждении законопроекта после дела вратаря Федотова

Чемпионат.comиещё 1

Политический и государственный деятель Дмитрий Свищёв прокомментировал обсуждение нового законопроекта после дела голкипера Ивана Федотова, который был отправлен на военную службу.

В Госдуме начали решать проблемы со службой после скандала с вратарем Федотовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уменьшить срок военной службы для профессиональных спортсменов? Я не против, но за этим надо обратиться к специалистам, которые могут компетентно проконсультировать в данном вопросе.

Сегодня коллеги из ЦСКА были у нас в комитете, мы консультировались с ними по некоторым вопросам. На самом деле я не вижу ничего сложного в том, чтобы пройти службу в вооружённых силах. Тем более что служить надо всего год. Спортсмены, которых призывают в армию, могут пройти службу в ЦСКА, СКА. Служба в спортивных ротах позволит пройти службу в армии и не потерять свой спортивный навык. Сегодня мы как раз в комитете обсуждали законопроект, регламентирующий возможность спортсменов, которые служат в СКА и ЦСКА, одновременно проходить службу в армии и одновременно быть на ставке в Минспорта, чтобы у них была возможность получать зарплату, а государство могло тратить на них деньги. Но существует такая проблема, что, если спортсмен служит в армии, он не может выезжать за границу на соревнования. Были уже такие непонятные ситуации, и сейчас мы как раз через законодательство хотим снять все эти проблемы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Хоккей,Андрей Ирха,Иван Федотов,Дмитрий Свищев,Госдума,
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