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7 минут назад

Хоккеист Капризов получит отсрочку от службы в армии

Елена Прошина

Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов урегулирует вопросы с военкоматом в ближайшее время. Как сообщает «Матч ТВ», представители спортсмена до конца недели собираются предоставить в военный комиссариат Уфы справку об обучении.

Хоккеист Капризов получит отсрочку от службы в армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Документ позволит решить вопрос со службой в армии, поскольку по закону Капризов должен получить отсрочку до конца обучения. Сейчас нападающий числится студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Напомним, что ранее сообщалось, что правоохранители подозревают Капризова в покупке военного билета — он якобы проходил по одному делу с вратарем сборной России по хоккею Иваном Федотовым, которого задержали 1 июля. Позднее отец хоккеиста опроверг обвинения, заявив, что у спортсмена нет военного билета, и сейчас он проходит обучение в вузе.

Хоккей,Иван Федотов,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,РАНХиГС,
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