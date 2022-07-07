Хоккеист Капризов получит отсрочку от службы в армии

Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов урегулирует вопросы с военкоматом в ближайшее время. Как сообщает «Матч ТВ», представители спортсмена до конца недели собираются предоставить в военный комиссариат Уфы справку об обучении.

Документ позволит решить вопрос со службой в армии, поскольку по закону Капризов должен получить отсрочку до конца обучения. Сейчас нападающий числится студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Напомним, что ранее сообщалось, что правоохранители подозревают Капризова в покупке военного билета — он якобы проходил по одному делу с вратарем сборной России по хоккею Иваном Федотовым, которого задержали 1 июля. Позднее отец хоккеиста опроверг обвинения, заявив, что у спортсмена нет военного билета, и сейчас он проходит обучение в вузе.