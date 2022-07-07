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1 час назад

«Сочи» объявил о подписании первого легионера в межсезонье

Чемпионат.comиещё 1

«Сочи» заключил однолетний контракт с канадским защитником Джо Морроу, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Он стал первым легионером «леопардов» в заявке на сезон-2022/2023.

«Сочи» объявил о подписании первого легионера в межсезонье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

29-летний игрок обороны имеет опыт выступлений в КХЛ. Он провёл 56 матчей за минское «Динамо» и «Барыс», в его активе 20 (3+17) очков при показателе полезности «-18».

В сезоне-2021/2022 Морроу играл за «Барыс» забросил три шайбы и сделал десять голевых передач в 29 встречах регулярного чемпионата, к которым добавил четыре ассиста в пяти играх Кубка Гагарина.

В течение карьеры защитник играл в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».

Хоккей,Джо Морроу,Динамо,
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