«Он не должен уезжать из США»: в Америке бьют тревогу по Капризову

За океаном не верят, что звезду «Миннесоты» не выпустят из России, но беспокойство за всех наших хоккеистов нарастает.

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История с призывом серебряного призёра Олимпиады, обладателя Кубка Гагарина, а теперь вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова всколыхнула мировую общественность, а сообщения, что с аналогичными проблемами может столкнуться и звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов, тем более не прошли незамеченными. Вот только большого доверия в Северной Америке к этим слухам нет. Впрочем, как и в России. Например, отец Кирилла уже рассказал, что у его сына в принципе пока нет военного билета, тем более купленного. Руководство клуба опровергло слухи, что нападающий в спешном порядке покинул Россию.

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«Капризов находится в России, у него всё хорошо. Он со своей семьёй и друзьями. Мы пытаемся выяснить всё, что можем, но особо не беспокоимся по этому поводу. Я говорил с агентом Капризова Полом Теофаносом. Мы не собираемся включать панику, просто собираем информацию и выясняем, заслуживает ли она вообще доверия», — заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин. Однако, независимо от достоверности информации, тема российских хоккеистов и их возможных проблем с армией вызывает всё больше тревоги в НХЛ.

«Все смеялись, не воспринимали это всерьёз. Уверен, эти ребята уже не смеются»

The Athletic опубликовал статью, где приводит цитаты нескольких анонимных источников. Так, источник, близкий ко многим российским хоккеистам, говорит:

«Капризов сделал всё, о чём его просили. Он так долго не уезжал в США, потому что его об этом попросили офиц

Не думаю, что Капризова могут заставить остаться в России. Только если эта просьба не идёт с самого верха. Вы понимаете, о ком я. Если этот человек скажет, что Капризов никуда не уедет, то он никуда не уедет. Только один человек может заставить его остаться.

Но возможно ли это? Шанс невелик, потому что это одно из самых больших имён, кого можно наказать в назидание другим. Кого вы будете показательно наказывать – Федотова, который будет играть в АХЛ, или звезду лиги? Если вы хотите попасть на первые полосы, то возьмёте лучшего игрока. Думаю, Капризов в хороших отношениях с верхами, но если ситуация ухудшится и они захотят сделать из него пример, то сделают. Они забудут обо всём хорошем, что он сделал для страны».

Другой источник, тесно сотрудничающий с игроками в НХЛ, сказал: «Я всем настоятельно рекомендовал не возвращаться в Россию, но никто не послушал. Все смеялись, потому что пока что-то не случится, никто не принимает это всерьёз. Теперь что-то произошло, и люди стали воспринимать это всерьёз. Уверен, эти ребята уже не смеются».

Источник в НХЛ считает, что проблемы с армией могут возникнуть не только у Капризова: «Очевидно, Россия пытается давить на игроков НХЛ, чтобы те не уезжали из России. Это будет касаться не только Капризова. Не знаю, как кто-то из российских игроков может быть уверен, возвращаясь в Россию в межсезонье. А драфт НХЛ? Как теперь драфтовать россиян? Не знаю, всё очень сложно».

Сам автор статьи заключает следующее: «Что до Капризова, то, как говорят многочисленные источники, если он вернётся в США, он не должен уезжать обратно до тех пор, пока не завершит карьеру. Но это может поставить под удар его родителей и брата, которые живут в России».

«Россия готова взять своих хоккеистов в ежовые рукавицы»

«Положение дел в хоккейном сообществе России движется в неизведанную территорию. Россия не только показала готовность задерживать международных звёзд, как случилось со звездой женской НБА Бриттни Грайнер, но и взять в ежовые рукавицы собственны

На прошлой неделе отправили служить в Арктику Ивана Федотова, который должен был бороться за роль бэкапа «Филадельфии» в следующем сезоне. «Его отправили в военную часть на Дальнем Севере, связаться с ним невозможно. Это вся информация, которой мы располагаем», — заявил агент Федотова Джей Пи Бэрри.

Теперь какая-то путаница началась с Капризовым, из России сообщают, что его разыскивают за якобы покупку военного билета. Генеральные менеджеры НХЛ хотели, чтобы даже такие большие звёзды, как Овечкин, не уезжали в Россию на лето (Овечкин всё равно уехал).

Ещё в СССР хоккей был главным русским спортом и формой «мягкой» силы, но сейчас неопределённость со статусом игроков достигла такого уровня, какого не было со времён Холодной войны, когда игроки ЦСКА были вынуждены сбегать в США, чтобы играть в Северной Америке.

Драфт НХЛ — 2022 покажет, насколько руководители клубов готовы ставить на российских игроков.

«Сомнения были заметны сразу, появился страх, что Россия затянет гайки для беглецов. Задержание Ивана Федотова стало показательным примером для молодых российских хоккеистов, которые планируют уехать в НХЛ или в другие лиги в Северной Америке. Эта неопределённость вкупе с тем, что Канада и США неохотно выдают рабочие, да и вообще любые визы гражданам России, делает драфт российских игроков сильно