Хоккеиста Федотова перевели в учебную часть Северодвинска

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов переведен из госпиталя в третью роту учебной части Северодвинска. Об этом сообщает Матч ТВ.
Ранее Федотов был госпитализирован в 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. После выписки хоккеиста перевели не в спортивную, а в обычную роту.
Ранее адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у хоккеиста на фоне нервного срыва обострился гастрит. Спортсмен был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу, после чего его отправили на обследование в военно-медицинскую академию, а оттуда — в военно-морской госпиталь.
Врач Александр Эдигер заявил, что Федотов, скорее всего, действительно страдает от обострения гастрита из-за стресса. По его словам, почти у 100% спортсменов есть гастрит, т.к. спорт больших достижений всегда связан со стрессом. Однако этот диагноз не является поводом для освобождения от службы в армии.
Напомним, Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В прошедшем сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Игр в Пекине. В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».