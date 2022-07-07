Хоккеиста Федотова перевели в учебную часть Северодвинска

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов переведен из госпиталя в третью роту учебной части Северодвинска. Об этом сообщает Матч ТВ.

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Ранее Федотов был госпитализирован в 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. После выписки хоккеиста перевели не в спортивную, а в обычную роту.

Ранее адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у хоккеиста на фоне нервного срыва обострился гастрит. Спортсмен был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу, после чего его отправили на обследование в военно-медицинскую академию, а оттуда — в военно-морской госпиталь.

Врач Александр Эдигер заявил, что Федотов, скорее всего, действительно страдает от обострения гастрита из-за стресса. По его словам, почти у 100% спортсменов есть гастрит, т.к. спорт больших достижений всегда связан со стрессом. Однако этот диагноз не является поводом для освобождения от службы в армии.