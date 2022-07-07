Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
57 минут назад

Хоккеиста Федотова перевели в учебную часть Северодвинска

Елена Прошина

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов переведен из госпиталя в третью роту учебной части Северодвинска. Об этом сообщает Матч ТВ.

Хоккеиста Федотова перевели в учебную часть Северодвинска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Федотов был госпитализирован в 1469 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. После выписки хоккеиста перевели не в спортивную, а в обычную роту.

Ранее адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у хоккеиста на фоне нервного срыва обострился гастрит. Спортсмен был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу, после чего его отправили на обследование в военно-медицинскую академию, а оттуда — в военно-морской госпиталь.

Врач Александр Эдигер заявил, что Федотов, скорее всего, действительно страдает от обострения гастрита из-за стресса. По его словам, почти у 100% спортсменов есть гастрит, т.к. спорт больших достижений всегда связан со стрессом. Однако этот диагноз не является поводом для освобождения от службы в армии.

Напомним, Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В прошедшем сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Игр в Пекине. В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Минобороны России,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители